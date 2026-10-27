Sturmböen, Blitzschläge: Seilbahn wurde evakuiert

Auch „Brand“ an Bahnstation bekämpft

Zusätzlich galt es, zwei Nebenschauplätze rasch unter Kontrolle zu bringen: Bei einem angenommenen Gondelabsturz retteten Bergrettung und Feuerwehr gemeinsam verletzte Personen aus unwegsamem Gelände und übergaben sie dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung. Zeitgleich bekämpfte die Feuerwehr einen simulierten Brand an einer Bahnstation und übergab gerettete Personen mit Rauchgasinhalationen zur weiteren Betreuung an den Rettungsdienst des Roten Kreuzes, während Mitarbeitende der Bergbahn und die Alpinpolizei unterstützend mitwirkten.