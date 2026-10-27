Knaller! ER tritt bei Super-Bowl-Halbzeitshow auf

25-facher Grammy-Gewinner

Jay-Z, der mit bürgerlichen Namen Shawn Carter heißt, wuchs im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. 1996 veröffentlichte er sein Debütalbum „Reasonable Doubt“. Hit-Songs wie „Empire State of Mind“ oder „Crazy in Love“ machten ihn weltweit berühmt. Er war zunächst an der Plattenfirma Roc-a-Fella beteiligt, 2008 gründete er das Unternehmen Roc Nation. Mit seiner Musik gewann der Hip-Hop-Star 25 Grammys. Seit 2008 ist er mit der Sängerin Beyoncé verheiratet, das Paar hat drei Kinder.