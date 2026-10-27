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Knaller! ER tritt bei Super-Bowl-Halbzeitshow auf

Society International
27.10.2026 07:28
Am 14. Februar 2027 findet im SoFi Stadium, Heimat der Los Angeles Rams und der Los Angeles ...
Am 14. Februar 2027 findet im SoFi Stadium, Heimat der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers, der Super Bowl statt.(Bild: AFP/HARRY HOW)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jetzt ist es endlich offiziell! Die National Football League (NFL) hat in der Nacht auf Dienstag bekanntgegeben, wer der Hauptact in der Halbzeitshow beim Super Bowl 2027 ist. Damit bestätigt die Liga die zahlreichen Gerüchte, die die American-Football-Szene in den vergangenen Tagen auf den Kopf gestellt hatten ...

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Rapper Jay-Z (56) machte das Rennnen. Das teilten Apple Music, die NFL und Roc Nation mit. Die Firma Roc Nation von Jay-Z produziert seit 2019 die Show für die NFL.

„Von ,Reasonable Doubt‘ bis zum Auftritt auf der Super-Bowl-Halbzeitbühne, das war eine lange Reise“, sagte der Musiker in einer Pressemitteilung. „Dreißig Jahre Musik, Arbeit und Kultur auf der größten Bühne der Welt. Dieser Weg ist weiterhin wie ein wahr gewordener Traum.“

Die Halbzeitshow des Super Bowl gilt als eine der größten Bühnen der Welt. Im kommenden Endspiel ...
Die Halbzeitshow des Super Bowl gilt als eine der größten Bühnen der Welt. Im kommenden Endspiel der Football-Saison tritt Jay-Z dort auf. Für den Rapper ein „wahr gewordener Traum“.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)

Das Endspiel der Saison im American Football findet am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium in Inglewood im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Im vergangenen Frühjahr war Latin-Superstar Bad Bunny beim Super Bowl aufgetreten.

Der Super Bowl findet am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium in Inglewood im US-Bundesstaat ...
Der Super Bowl findet am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium in Inglewood im US-Bundesstaat Kalifornien statt.(Bild: AFP/LUKE HALES)

25-facher Grammy-Gewinner
Jay-Z, der mit bürgerlichen Namen Shawn Carter heißt, wuchs im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. 1996 veröffentlichte er sein Debütalbum „Reasonable Doubt“. Hit-Songs wie „Empire State of Mind“ oder „Crazy in Love“ machten ihn weltweit berühmt. Er war zunächst an der Plattenfirma Roc-a-Fella beteiligt, 2008 gründete er das Unternehmen Roc Nation. Mit seiner Musik gewann der Hip-Hop-Star 25 Grammys. Seit 2008 ist er mit der Sängerin Beyoncé verheiratet, das Paar hat drei Kinder.

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Skandal um Jay-Z
Jay-Z sorgte 2024 für negative Schlagzeilen. Im Rahmen des Skandals um seinen Kollegen und langjährigen Freund Sean „Diddy“ Combs, der wegen Nötigung zur Prostitution eine Haftstrafe absitzt, geriet Jay-Z ebenfalls ins Visier. Beidne wurde vorgeworfen, 2000 eine 13-Jährige unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Die Frau, die als Jane Doe aufgeführt wurde, hatte Klage gegen beide eingereicht, diese später jedoch zurückgenommen.

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