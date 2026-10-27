„Kane der Eroberer – er ist nicht mehr verflucht“

Harry Kane ist auf dem Fußball-Thron angekommen! Die internationale Presse feiert den Engländer als „König Harry“ und sieht seinen einstigen Titelfluch endgültig gebrochen. Hier die internationalen Pressestimmen ...
Mit 73 Toren und acht Vorlagen in 65 Pflichtspielen für Bayern und die englische Nationalmannschaft sowie drei Vereinstiteln – Meisterschaft, DFB-Pokal und DFL-Supercup – überzeugte Kane auf ganzer Linie. Er ist der erste Bundesliga-Profi seit Matthias Sammer 1996 und der erste Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge 1981, der den Goldenen Ball gewinnt.
„König der Fußball-Welt“
Die „Bild“ feiert den „Bayern-Giganten“ als „König der Fußball-Welt“, der „kicker“ hebt die historische Sammer-Nachfolge hervor. Für „Spox“ ist es die „ultimative Krönung“ zum Weltfußballer. Auch international wird Kane gefeiert: Die englische „Daily Mail“ spricht von „Kane dem Eroberer“, Frankreichs „L’Équipe“ titelt „König Harry!“. Die spanische „Marca“ schreibt: „Kane, das ist der Name des Tages und des Jahres“.
Pressestimmen aus Deutschland
Bild: „Bayern-Gigant gewinnt Ballon d‘Or: KING KANE, der König der Fußball-Welt!“
kicker: „Nachfolger für Sammer gefunden – Erster Bundesliga-Profi seit 1996: Kane gewinnt den Ballon d‘Or“
Sky Sport: „Verkündung um 23:51 Uhr: Kane gewinnt den Ballon d‘Or!“
tagesschau.de: „FC-Bayern-München-Star Harry Kane ist für sein herausragendes Fußballjahr mit dem Ballon d‘Or ausgezeichnet worden. Der 33 Jahre alte Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde am Abend in seiner Heimatstadt London geehrt.“
Spox: „Die ultimative Krönung! Harry Kane ist Weltfußballer“
Pressestimmen aus England
The Guardian: „Kane ist ein absolut verdienter Gewinner der höchsten Auszeichnung im Fußball. Bei der Wahl der Männer landete er vor seinen Mitfavoriten Lamine Yamal vom FC Barcelona und Kylian Mbappé von Real Madrid – ein Ergebnis, das wohl die altbekannte Bestürzung in den Führungsetagen dieser Vereine auslösen wird, ganz zu schweigen von der riesigen Online-Fangemeinde, die den Superstars in Kanes Gefolge anhängt.“
The Sun: „Ja, er KANE! Harry Kane gewinnt den Ballon d’Or – der Star ist sichtlich bewegt, seine Stimme bricht vor Rührung. Er ist der erste englische Topspieler seit 25 Jahren, der diese Auszeichnung erhält.“
BBC: „Kane beendet Englands 25-jährige Durststrecke beim Ballon d‘Or. Was die individuelle Leistung angeht, war Kane – dessen bisher beste Platzierung beim Ballon d‘Or ein zehnter Platz war – in der letzten Saison unübertroffen. Kane hat zwar gerade den Ballon d‘Or gewonnen, aber manche fragen sich schon jetzt, ob er gute Chancen hat, ihn nächstes Jahr zu verteidigen.“
The Telegraph: „Harry Kane gewinnt den Ballon d’Or und beendet Englands 25-jährige Wartezeit.“
Pressestimmen aus Spanien
Marca: „Harry Kane gewinnt den Ballon d’Or mit dem größten Nervenkitzel der Geschichte. Harry Kane. Das ist der Name des Tages und des Jahres.“
AS: „Weder Lamine noch Mbappé – Kane! Einst hieß es, er sei verflucht und würde niemals einen Titel gewinnen. Und doch hat er es geschafft. Er ist nicht länger verflucht.“
Pressestimmen aus Italien
Gazzetta dello sport: „Kane und der Ballon d’Or: Das Jahr des endgültigen Durchbruchs – mit Toren und Siegen für einen ‘normalen‘ Star“
Tuttosport: „Die Nummer 9 des FC Bayern München sichert sich die 70. Ausgabe des berühmten, von France Football verliehenen Preises – der ausnahmsweise nicht in Paris, sondern auf der Bühne in London zelebriert wurde – und tritt damit die Nachfolge des bisherigen Titelträgers Ousmane Dembélé an.“
Pressestimmen aus Frankreich
L‘Équipe: „König Harry! Der Stürmer des FC Bayern München eine herausragende Saison und führte die Three Lions anschließend zum dritten Platz bei der Weltmeisterschaft.“
Le Parisien: „Die Krönung eines entschlossenen Torjägers und eines sich wandelnden Spielers. Er wurde lange unterschätzt, auf seine Qualitäten als Torjäger, als reiner Stürmer ohne jeglichen Charme, reduziert. Mit 33 Jahren, nachdem er sich beim FC Bayern München neu erfunden hat, hat er nun den Gipfel des Fußballs erreicht.“
Le Monde: „25 Jahre waren vergangen, seit England, die Nation des ersten Ballon d‘Or-Gewinners der Geschichte, Stanley Matthews (1956), keinen Preisträger dieser prestigeträchtigen Auszeichnung hervorgebracht hatte. Am Montag beendete Harry Kane diese lange Wartezeit und trat die Nachfolge von Michael Owen an, dessen Name 2001 in die Liste der Gewinner einging.“
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