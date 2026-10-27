„Kane der Eroberer – er ist nicht mehr verflucht“

The Guardian: „Kane ist ein absolut verdienter Gewinner der höchsten Auszeichnung im Fußball. Bei der Wahl der Männer landete er vor seinen Mitfavoriten Lamine Yamal vom FC Barcelona und Kylian Mbappé von Real Madrid – ein Ergebnis, das wohl die altbekannte Bestürzung in den Führungsetagen dieser Vereine auslösen wird, ganz zu schweigen von der riesigen Online-Fangemeinde, die den Superstars in Kanes Gefolge anhängt.“