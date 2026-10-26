Police say they are “well prepared” for Halloween

On the night of November 1, 2022, a state of emergency prevailed in downtown Linz. Around 200 youths ran amok there with firecrackers, rockets, and glass bottles, attacking peaceful passersby. The rampaging mob also attacked law enforcement, throwing stones as police officers attempted to stop the violence. The teenagers, most of whom were migrants, had organized online and announced that it would be like the movie “Athena,” which depicted a street war between police and youth gangs in a French suburban slum.