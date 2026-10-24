Attersee: Pegel wird für Lenzing AG zum Problem

Ab 59 Zentimetern wird es kritisch

Experten des Landes haben jetzt errechnet, wann es wirklich kritisch wird. Konkret ist das ab einem Pegel von 59 Zentimetern. Bis zu dieser Marke sieht der Eingriff der Landesregierung in die Wehrbetriebsordnung eine Wasserabgabe von 4,5 Kubikmetern pro Sekunde vor. Sinkt der Wasserstand weiter, wird die Abflussmenge auf 2,2 Kubikmeter pro Sekunde gedrosselt.