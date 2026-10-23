BW-Linz-Fans verfolgten 1:0 außerhalb des Stadions

Turbulenter Freitag-Abend in der 2. Liga! Der FC Hertha Wels rannte gegen Voitsberg daheim in ein 2:6-Debakel, für das Trainer Markus Lackner die Verantwortung übernahm. Dann verteidigte BW Linz mit dem 1:0 bei Austria Salzburg die Tabellenführung. Was alle mitgereisten Blau-Weiß-Fans aus Solidarität von außerhalb des Stadions mitverfolgten!
Nur 155 Sekunden waren verstrichen, als einige Wels-Fans noch für das erste Getränk bei der Kantine anstanden und der Ball dank Svec zum 1:0 im Voitsberg-Tor zappelte! Genauso eiskalt wie das Zipfer-Bier waren aber die Steirer vorm gegnerischen Tor, drehten das Spiel in sechs Minuten (25., 26. und 31.) – 1:3!
Wels rannte ins Verderben
Auffällig waren die Defizite in der Welser Abwehr: Voitsbergs Vierfachtorschütze Fabian Schubert netzte dreimal nach einem Konter, am Ende gab’s ein 2:6-Debakel! „Wir waren überzeugt, dass wir hoch anlaufen können, aber haben das nicht auf den Platz gebracht und sind dafür bestraft worden. Das nehme ich auf meine Kappe“, sagte Lackner selbstkritisch.
„Wir waren überzeugt, dass wir hoch anlaufen können, aber haben das nicht auf den Platz gebracht und sind dafür bestraft worden. Das nehme ich auf meine Kappe.
Wels-Coach Markus Lackner
Madritsch erzielte Blau-Weiß-Goldtor
Gar nicht kritisch musste sich Blau-Weiß-Coach Köllner („Eine konzentrierte Leistung“) in Salzburg/Maxglan geben. Wo eine „Super-Minute“ die Linzer auf die Siegerstraße brachte: Hinten klärte Goalie Giuliani alleine gegen Austrias Huetz – und quasi im Gegenzug legte Vucic nach einer Frieser-Flanke auf Diego Madritsch ab, der herrlich einnetzte (28.).
Linzer verteidigten Platz 1
Vucic traf kurz darauf die Stange, die Austria vergab in Hälfte 2 zwei Chancen. Es blieb beim 1:0 für die Linzer, die gegen die Vienna (2:0 über FAC) nachlegten und den Platz 1 verteidigten. Was die mitgereisten Blau-Weiß-Fans friedlich von außerhalb des Stadion feierten! Weil nicht alle Gästefans im nur 156 Fans fassenden Auswärtssektor Platz gefunden hätten, wurde die Partie aus Solidarität geschlossen von draußen verfolgt.
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