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Wels in 2. Liga 2:6!

BW-Linz-Fans verfolgten 1:0 außerhalb des Stadions

2. Liga
23.10.2026 23:15
Madritsch (re.) erzielte das Goldtor für Blau-Weiß.
Madritsch (re.) erzielte das Goldtor für Blau-Weiß.(Bild: GEPA)
Porträt von Jakob Feigl
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Jakob Feigl und Oliver Gaisbauer

Turbulenter Freitag-Abend in der 2. Liga! Der FC Hertha Wels rannte gegen Voitsberg daheim in ein 2:6-Debakel, für das Trainer Markus Lackner die Verantwortung übernahm. Dann verteidigte BW Linz mit dem 1:0 bei Austria Salzburg die Tabellenführung. Was alle mitgereisten Blau-Weiß-Fans aus Solidarität von außerhalb des Stadions mitverfolgten!

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Nur 155 Sekunden waren verstrichen, als einige Wels-Fans noch für das erste Getränk bei der Kantine anstanden und der Ball dank Svec zum 1:0 im Voitsberg-Tor zappelte! Genauso eiskalt wie das Zipfer-Bier waren aber die Steirer vorm gegnerischen Tor, drehten das Spiel in sechs Minuten (25., 26. und 31.) – 1:3!

Fabian Schubert (re.) traf für Voitsberg in Wels gleich viermal!
Fabian Schubert (re.) traf für Voitsberg in Wels gleich viermal!(Bild: GEPA)

Wels rannte ins Verderben
Auffällig waren die Defizite in der Welser Abwehr: Voitsbergs Vierfachtorschütze Fabian Schubert netzte dreimal nach einem Konter, am Ende gab’s ein 2:6-Debakel! „Wir waren überzeugt, dass wir hoch anlaufen können, aber haben das nicht auf den Platz gebracht und sind dafür bestraft worden. Das nehme ich auf meine Kappe“, sagte Lackner selbstkritisch.

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„Wir waren überzeugt, dass wir hoch anlaufen können, aber haben das nicht auf den Platz gebracht und sind dafür bestraft worden. Das nehme ich auf meine Kappe.

Wels-Coach Markus Lackner

Augen zu und durch! Wels-Coach Lackner übernahm für das 2:6-Debakel die Verantwortung.
Augen zu und durch! Wels-Coach Lackner übernahm für das 2:6-Debakel die Verantwortung.(Bild: GEPA)

Madritsch erzielte Blau-Weiß-Goldtor
Gar nicht kritisch musste sich Blau-Weiß-Coach Köllner („Eine konzentrierte Leistung“) in Salzburg/Maxglan geben. Wo eine „Super-Minute“ die Linzer auf die Siegerstraße brachte: Hinten klärte Goalie Giuliani alleine gegen Austrias Huetz – und quasi im Gegenzug legte Vucic nach einer Frieser-Flanke auf Diego Madritsch ab, der herrlich einnetzte (28.).

Blau-Weiß bejubelte im Stadion den Sieg, die Fans außerhalb.
Blau-Weiß bejubelte im Stadion den Sieg, die Fans außerhalb.(Bild: Andreas Tröster)

Linzer verteidigten Platz 1 
Vucic traf kurz darauf die Stange, die Austria vergab in Hälfte 2 zwei Chancen. Es blieb beim 1:0 für die Linzer, die gegen die Vienna (2:0 über FAC) nachlegten und den Platz 1 verteidigten. Was die mitgereisten Blau-Weiß-Fans friedlich von außerhalb des Stadion feierten! Weil nicht alle Gästefans im nur 156 Fans fassenden Auswärtssektor Platz gefunden hätten, wurde die Partie aus Solidarität geschlossen von draußen verfolgt.

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