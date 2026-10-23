BW-Linz-Fans verfolgten 1:0 außerhalb des Stadions

Linzer verteidigten Platz 1

Vucic traf kurz darauf die Stange, die Austria vergab in Hälfte 2 zwei Chancen. Es blieb beim 1:0 für die Linzer, die gegen die Vienna (2:0 über FAC) nachlegten und den Platz 1 verteidigten. Was die mitgereisten Blau-Weiß-Fans friedlich von außerhalb des Stadion feierten! Weil nicht alle Gästefans im nur 156 Fans fassenden Auswärtssektor Platz gefunden hätten, wurde die Partie aus Solidarität geschlossen von draußen verfolgt.