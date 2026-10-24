„Vergessener“ Führerschein war längst entzogen

Probieren kann man´s ja: Mit der Ausrede, seinen Führerschein vergessen zu haben, versuchte sich ein Linzer (31) bei einer Verkehrskontrolle in Wels herauszuwinden. Doch die Polizisten stellten rasch fest, dass ihm sein Schein längst entzogen worden war.
Ein 31-jähriger Autolenker aus Linz wurde von einer zivilen Verkehrsstreife zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei gab der Mann zunächst an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Auf Nachfrage nannte er einen falschen Namen und zeigte sich bei der Angabe seines Geburtsdatums zunehmend nervös. Eine Überprüfung des Zulassungsbesitzers und ein Abgleich mit dessen Führerscheinfoto ergaben schließlich die tatsächliche Identität des Lenkers.
„Hab falsche Angaben gemacht“
Mit dem Ergebnis konfrontiert, gestand der 31-Jährige, falsche Angaben gemacht zu haben. Zudem stellte sich heraus, dass der Linzer über keine gültige Lenkberechtigung für Pkw verfügte, da ihm diese bereits entzogen worden war. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt, er wurde angezeigt.
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