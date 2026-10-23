„Ok, dann tschüss“: Alkolenker lief einfach davon

Während einer Verkehrskontrolle im Gemeindegebiet von Maria Neustift (OÖ) ist ein alkoholisierter Lenker, der seit Jahren keinen Führerschein besitzt, überraschend verschwunden. Der 35-Jährige wollte sich offenbar durch Flucht einem Alkotest entziehen. Er drehte sich um und sprintete durch einen Wald davon. Nun muss er mit mehreren Anzeigen rechnen.
Der Mann war zuvor mit seinem Auto in seiner Heimatgemeinde Maria Neustift von einer Polizeistreife zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass er bereits seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Aufgrund seiner Symptome ergab sich außerdem der Verdacht einer Alkoholisierung, der durch einen Test mit dem nicht geeichten Vortestgerät erhärtet wurde.
Von Polizisten verabschiedet
Aus diesem Grund wurde der Mann zur Überprüfung mit einem geeichten Alkotest aufgefordert. Als eine zweite Streife den dafür nötigen Test zum Kontrollort brachte, drehte sich der 35-Jährige plötzlich um und verabschiedete sich von den Polizisten mit den Worten „Ok, dann tschüss“. Dann verschwand er zu Fuß im angrenzenden Wald und ward nicht mehr gesehen.
Die Schlüssel für sein Firmenfahrzeug wurden noch am selben Tag an die Chefin der Firma ausgehändigt. Der 35-Jährige wird wegen des Fahrens ohne Lenkberechtigung, des Verweigerns des Alkotests und weiterer Delikte bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land angezeigt.
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