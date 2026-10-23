„Ok, dann tschüss“: Alkolenker lief einfach davon

Der Mann war zuvor mit seinem Auto in seiner Heimatgemeinde Maria Neustift von einer Polizeistreife zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass er bereits seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Aufgrund seiner Symptome ergab sich außerdem der Verdacht einer Alkoholisierung, der durch einen Test mit dem nicht geeichten Vortestgerät erhärtet wurde.