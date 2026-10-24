Ab jetzt arbeiten Frauen statistisch gratis weiter

„Equal Pay Day“ wird dieser Tag genannt, ab dem Frauen statistisch gesehen gratis weiterarbeiten. In Oberösterreich fiel er heuer laut Gewerkschaftsbund ÖGB auf den 23. Oktober. Christine Heitzinger, die Landesvorsitzende des ÖGB in Oberösterreich, fordert die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Einkommenstransparenz: „Wer Transparenz fürchtet, hat meistens einen Grund dafür. Faire Löhne und Gehälter brauchen keine Geheimniskrämerei, sondern Offenheit. Nur wer Unterschiede sichtbar macht, kann Ungerechtigkeit beseitigen.“