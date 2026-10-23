Profi erst mit 25! „Ich tat‘s meiner Mama zuliebe“

Er ist einer der Senkrechtstarter der letzten Wochen: Clay Hanus. Am Anfang noch etwas verteufelt, wächst der Sommerzugang von Eishockeymeister Graz immer mehr in seine Rolle. Mittlerweile ist der Defensivmann punktetechnisch bereits der zweitbeste Verteidiger der Liga. Heute (18.30) muss er gegen Überraschungsteam Linz bestehen.