Anklage wegen tödlichem Missbrauch bald fertig

Ermittlungen gegen Ehemann laufen noch

Im Fall des gleichaltrigen Ehemanns laufen die Ermittlungen noch. Hier wiegen die Vorwürfe noch viel schwerer: Ihm wird zur Last gelegt, seine Frau bei einer Missbrauchshandlung getötet zu haben. Gegen ihn wird wegen Missbrauchs einer wehrlosen oder beeinträchtigten Person mit Todesfolge ermittelt. Dieser Tatbestand hat den gleichen Strafrahmen wie Mord – zehn bis 20 Jahre oder lebenslang.