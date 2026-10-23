Zeitumstellung könnte diese Straftaten begünstigen

Winterzeit: Weniger Licht in den Abendstunden

Nach Beginn der Sommerzeit deuten Studien auf einen „Rückgang von Straftaten, die körperliche Verletzungen verursachen“ hin. Dazu zählen unter anderem Raubüberfälle mit Körperverletzung. Dass weniger solche Straftaten passieren, könnte laut den Forschern etwa darauf zurückzuführen sein, dass es abends länger hell ist. Während der Winterzeit gelte das Gegenteil: Weniger Sonne in den Abendstunden könnte zu mehr Straftaten mit Körperverletzung führen.