Bremst ein Gutachten Aus der Notarztstützpunkte?

SPÖ-Landesrätin Prischl sei bei der Umsetzung jedoch seit mehr als zehn Monaten säumig und gefährde damit die Versorgungssicherheit der Niederösterreicher, meinen die zwei Politiker weiter. „Es braucht endlich Klarheit – wenn sie dazu noch ein Gutachten braucht, ist es in Ordnung. Was für uns in jedem Fall nicht verhandelbar ist: Unsere Rettungsversorgung muss lückenlos funktionieren. Und diese Verantwortung liegt bei SPÖ-Landesrätin Prischl“, so die beiden.