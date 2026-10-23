Brauerei fürchtet um Bierdurst wegen Abnehmspritze

Britische Pubs und Bars könnten in Zukunft weniger Bier verkaufen, befürchtet der Brauereikonzern Heineken. Schuld daran sollen Abnehmspritzen sein. Heineken hat auch gleich Tipps parat, was die Wirte jetzt tun sollten.
Die Abnehmspritzen – sogenannte GLP-1-Präparate – erhöhen das Sättigungsgefühl und verringern das Verlangen nach Alkohol, heißt es in einer Präsentation des niederländischen Brauereiriesen Heineken. Die Präsentation wurde an Kunden aus der britischen Gastronomie verschickt und liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor.
Damit könnten die Abnehmspritzen den Verkauf von Bier und Cider gefährden, befürchtet Heineken. Die Warnung ist ein seltenes Eingeständnis eines großen Alkoholherstellers, dass Mittel wie Ozempic oder Wegovy von Novo Nordisk den Absatz belasten können.
Rat an Wirte
Heineken rät den Wirten, verstärkt Bier in kleineren Gläsern und alkoholfreie Getränke anzubieten oder Bier mit kleineren Speisen zu kombinieren. Andernfalls würden ein Rückgang der Kundenzahlen und geringere Einnahmen drohen.
Heineken bestätigt, die Präsentation im Rahmen des regelmäßigen Austauschs mit der britischen Gastronomie verschickt zu haben. Man beobachte Veränderungen im Konsumverhalten der Nutzer und werde diese Entwicklung im Jahr 2027 weiterverfolgen, teilt der weltweit zweitgrößte Brauer mit.
Die Alkoholbranche kämpft in einigen wichtigen Märkten bereits seit Jahren mit sinkenden Umsätzen. Verbraucher trinken aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen weniger. Das Geschäftsrisiko durch die Abnehmspritzen spielen Konkurrenten von Heineken aber bisher herunter.
Zahlen zeigen klaren Trend
Daten aus den USA belegen allerdings einen veränderten Konsum. Haushalte mit GLP-1-Nutzern gaben nach zwei Jahren Behandlung monatlich 13,5 Prozent weniger für Bier aus als andere Haushalte, wie aus Zahlen des Marktforschers Circana hervorgeht. Wissenschafter stützen diese Beobachtungen: Die Wirkstoffe beeinflussten das Gehirn und verringerten das Verlangen nach Alkohol, sagte Joseph Schacht, Professor an der University of Colorado Anschutz.
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