Brauerei fürchtet um Bierdurst wegen Abnehmspritze

Zahlen zeigen klaren Trend

Daten aus den USA belegen allerdings einen veränderten Konsum. Haushalte mit GLP-1-Nutzern gaben nach zwei Jahren Behandlung monatlich 13,5 Prozent weniger für Bier aus als andere Haushalte, wie aus Zahlen des Marktforschers Circana hervorgeht. Wissenschafter stützen diese Beobachtungen: Die Wirkstoffe beeinflussten das Gehirn und verringerten das Verlangen nach Alkohol, sagte Joseph Schacht, Professor an der University of Colorado Anschutz.