Einbrecher plündern Luxus-Villa von ManUnited-Star

Nach einem Einbruch bei Manchester-United-Kapitän Bruno Fernandes ermittelt die Polizei. Wie britische Medien übereinstimmend berichteten, verschafften sich Diebe Zugang zum Haus des 32-jährigen portugiesischen Fußballprofis, während dieser mit seinem Klub bei der Champions-League-Auswärtsniederlage gegen Como (1:4) in Italien war.
Demnach drangen die Täter am Mittwochabend in das Anwesen in der Grafschaft Cheshire ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände.
Ein Anrufer habe laut den Berichten drei unbekannte Männer im Garten eines Nachbargrundstücks gemeldet. Als die Beamten eintrafen, fehlte von den Einbrechern jede Spur. Fernandes‘ Familie war zum Zeitpunkt der Tat ebenfalls nicht zu Hause
Nicht das erste Mal
In der Gegend um Manchester nehmen Kriminelle immer wieder die Häuser von Profifußballern ins Visier. In den vergangenen Jahren betraf es beim Stadtrivalen Manchester City unter anderem Ruben Dias, Jack Grealish, Raheem Sterling und Riyad Mahrez.
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