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Gerüchte um Gaby Alves

Romanze mit Reality-Beauty? Das sagt Pocher!

Society International
23.10.2026 10:28
Oliver Pocher sprach jetzt über eine angebliche Romanze mit Gaby Alves und verriet seinen ...
Oliver Pocher sprach jetzt über eine angebliche Romanze mit Gaby Alves und verriet seinen Beziehungsstatus.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / dpa / Felix Hörhager, APA-Images / Action Press / Tai Ngo)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Ein Flirt, große Gefühle oder doch nur heiße Luft? Zuletzt sorgten Gerüchte um eine Romanze von Oliver Pocher mit Reality-Star Gabriela „Gaby“ Alves für Schlagzeilen. Jetzt meldete sich der Comedian zu den Spekulationen um sein Liebesleben zu Wort.

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Was ist denn jetzt wirklich dran an den Flirt-Gerüchten, hakte Pietro Lombardi im Podcast „Patchwork Boys“ bei Oliver Pocher nach. Zuletzt hatte es ja Spekulationen gegeben, der Comedian hätte Gefallen an Gaby Alves, die man unter anderem aus Formaten wie „Ex on the Beach“ oder „Are You The One?“ kennt, gefunden.

„Mein Beziehungsstatus ist ...“
„Wir können gerne Tacheles zu dem Thema reden“, erklärte Pocher in seinem Podcast. Und stellte klar: „Mein Beziehungsstatus ist Single. Ist einfach so und wird auch so bleiben. Und ich bin in niemanden verliebt oder irgendwas anderes.“

Mit Kumpel und Podcast-Partner Pietro Lombardi sprach Oliver Pocher über seinen ...
Mit Kumpel und Podcast-Partner Pietro Lombardi sprach Oliver Pocher über seinen Beziehungsstatus.(Bild: Rolf Vennenbernd / dpa / picturedesk.com)

Also gab es gar keinen heißen Flirt mit Gaby Alves? „Ob, wann, wen, wo ich gegebenenfalls treffe – ich gehe auf diese ganzen Namen und Geschichten gar nicht ein, das ist einfach kompletter Bullshit“, setzt Pocher nach. Es gebe „nichts dazu zu sagen“. 

Gleichzeitig unterstreicht Pocher, dass er sich noch nie über sein Liebesleben „mit irgendwelchen Partnern“ definiert habe. Ihm sei es „grundsätzlich egal, ob jemand bei OnlyFans ist, Reality macht oder irgendetwas anderes, ich bin erst mal zu jedem grundsätzlich nett“. Doch, so viel stellt er in Hinblick auf die Gerüchte, die derzeit kursieren, klar: „Es ist auch keine Liebe oder irgendwas dergleichen.“

Alves nicht in Pocher-Villa zu Gast
Auch Lombardi, der seit einiger Zeit in Pochers Villa in Köln wohnt, betonte, dass sein Mitbewohner Single sei, der sich treffen könne, „mit wem er will“. Doch Alves habe er „jedenfalls nicht im Haus gesehen“. „Bei mir zu Hause kommt sowieso so gut wie gar keiner rein“, fügte Pocher an, „weil es bis dahin erst mal ein Vertrauensverhältnis geben muss.“

Gaby Alves plauderte erst kürzlich selbst über eine Affäre mit einem Promi. Wer der ...
Gaby Alves plauderte erst kürzlich selbst über eine Affäre mit einem Promi. Wer der geheimnisvolle Mann ist, das verriet die Reality-Beauty allerdings nicht.(Bild: APA-Images / Action Press / Tai Ngo)

Er halte es wie immer, so Pocher: „Vielleicht habe ich jemanden getroffen oder auch nicht. Wenn ich in einer Beziehung bin, wird es die Öffentlichkeit als letzte erfahren.“ Aber: „Wenn es was wirklich Ernsthaftes zu verkünden gibt, werden wir das machen.“

Flirt von Alves kennt „ganz Deutschland“
Die Gerüchte um eine Liaison zwischen Alves und Pocher brachte die Reality-Beauty übrigens selbst ins Rollen. In einem Podcast hatte die 25-Jährige über eine Affäre mit einem Promi-Mann gesprochen. Zwar verriet sie den Namen nicht, aber plauderte aus, dass dieser blond sei und aus Deutschland komme.

Sehen Sie hier den Ausschnitt, in dem Gaby Alves über ihre Romanze mit einem Promi spricht:

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Am Rande des „Fame Fighting“-Box-Events, wo Alves vor wenigen Tagen in den Ring stieg, heizte schließlich Gabys Freundin Marlisa Rudzio die Gerüchte weiter an. Sie verriet der „Bild“-Zeitung: Den Promi-Flirt von Gaby kenne „ganz Deutschland“ – woraufhin gemunkelt wurde, es könne sich bei dem geheimnisvollen Flirt um Oliver Pocher handeln.

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