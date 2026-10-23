„RaBatman“ nimmt großzügige Spenden dankend an

Nimmt er das Geld an oder nicht? Diese offene Frage hat der „RaBatman“ nun geklärt. Wie sein Anwalt der „Krone“ bestätigte, wird der 23-jährige Ex-Billa-Kassier aus Linz die 33.000 Euro annehmen und damit seine Schulden begleichen. Bleibt danach noch Geld übrig, will er dieses spenden.
„Ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben. Jetzt muss ich zumindest den finanziellen Rucksack nicht mehr mit mir herumtragen“, ist der 23-jährige Linzer erleichtert. Wie berichtet, gewährte der ehemalige Billa-Kassier Kunden freizügig Preisnachlässe. Bei einer Kontrolle wurde man auf die illegalen Machenschaften aufmerksam und kündigte den jungen Mann. Vor Gericht wurde er zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt. Außerdem muss er den Schaden – immerhin 25.700 Euro – zurückbezahlen.
„Das habe ich nicht verdient“
Bei der Rückzahlung bekam der Linzer, der im Internet als „RaBatman“ abgefeiert wird, Unterstützung von 2300 Menschen. Auf der Spendenplattform „gofundme“ kamen sogar 33.613 Euro zusammen. Bis Freitag war allerdings unklar, ob der nunmehrige Mechanikerlehrling das Geld auch tatsächlich annehmen will. „Mein Mandant hat sich sehr gefreut und nimmt das Geld dankend an“, bestätigt sein Anwalt Gernot Weiß im Gespräch mit der „Krone“.
Mit dem gespendeten Geld will der 23-Jährige den Schaden wiedergutmachen und auch sämtliche entstandene Unkosten damit begleichen. Sollte danach noch etwas übrig bleiben, will er sich daran aber nicht bereichern. „Das habe ich nicht verdient“, so der Ex-Kassier. Vielmehr soll das Geld an karitative Einrichtungen gespendet werden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.