„RaBatman“ nimmt großzügige Spenden dankend an

„Ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben. Jetzt muss ich zumindest den finanziellen Rucksack nicht mehr mit mir herumtragen“, ist der 23-jährige Linzer erleichtert. Wie berichtet, gewährte der ehemalige Billa-Kassier Kunden freizügig Preisnachlässe. Bei einer Kontrolle wurde man auf die illegalen Machenschaften aufmerksam und kündigte den jungen Mann. Vor Gericht wurde er zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt. Außerdem muss er den Schaden – immerhin 25.700 Euro – zurückbezahlen.