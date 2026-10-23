Lindsey Vonn fokussiert: „Noch zweieinhalb Wochen“

So bereitet sich Vonn jetzt vor

Um die Reha-Phase optimal in Angriff zu nehmen, bereitet sich die mittlerweile 42-Jährige jetzt schon intensiv darauf vor. Wie dieses Training ausschaut, zeigt Vonn auf Instagram. Neben Aufnahmen, die sie bei diversen Übungen zeigt, gibt es auch eine Erklärung, wie sie die zweieinhalb Wochen bis zur OP gestaltet.