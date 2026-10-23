Lindsey Vonn fokussiert: „Noch zweieinhalb Wochen“

Lindsey Vonn bereitet sich derzeit intensiv vor – doch nicht auf ihre Rückkehr auf die Pisten dieser Welt, sondern auf eine wichtige, anstehende Operation. Die US-Amerikanerin hofft, dass sie so anschließend wieder schneller fit und die folgende Rehabilitation bald in Angriff nehmen kann.
Nach ihrer Horror-Verletzung in der Olympia-Abfahrt von Cortina im Februar kämpft Vonn weiterhin mit den Folgen. Nachdem sich die US-Amerikanerin schon einigen Operationen unterziehen musste, steht im November noch einmal eine an.
Dabei soll das Metall aus ihrem Bein entfernt und auch das gerissene Kreuzband operiert werden. Anschließend wird eine weitere rund neunmonatige Rehabilitation auf die Ski-Queen zukommen. Erst dann ist eine Rückkehr auf die Piste realistisch. Selbst ein erneutes Comeback im Weltcup 2027/28 hat Vonn noch nicht ausgeschlossen – wenngleich dieses derzeit doch unrealistisch erscheint.
So bereitet sich Vonn jetzt vor
Um die Reha-Phase optimal in Angriff zu nehmen, bereitet sich die mittlerweile 42-Jährige jetzt schon intensiv darauf vor. Wie dieses Training ausschaut, zeigt Vonn auf Instagram. Neben Aufnahmen, die sie bei diversen Übungen zeigt, gibt es auch eine Erklärung, wie sie die zweieinhalb Wochen bis zur OP gestaltet.
„Ich konzentriere mich auf viele Wiederholungen, um Muskelausdauer aufzubauen und Muskelmasse zu gewinnen. Außerdem fange ich langsam wieder mit Sprüngen an - sowohl statischen als auch seitlichen – und übe das Abfedern bei Stop-and-Go-Bewegungen. Ziemlich einfach, aber die Ergebnisse summieren sich“, so Vonn.
Die Hoffnung der US-Amerikanerin? Dass auch nach dem Eingriff und der anschließenden Ruhephase noch genügend Muskelmasse im Bein vorhanden ist, um so schnell und so gut wie möglich mit der Reha loszulegen.
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