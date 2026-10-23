Halloween: Diese Kostüme sind heuer beliebt

Mitarbeiter David Finster erklärt, dass bei Kindern vor allem Verkleidungen wie Ninja, Massenmörder und Clowns hoch im Kurs seien. Wobei Mädchen am liebsten zum Prinzessinnenkleid greifen würden. „Erwachsene kaufen aber immer mehr klassische Faschingskostüme, also so gar nicht gruselig“, so Finster zur „Krone“.