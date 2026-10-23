Hiobsbotschaft! ÖFB-Legionär fällt noch länger aus

ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber fällt offenbar noch länger aus als zunächst gedacht. Aufgrund einer Oberschenkelmuskelverletzung muss er gleich mehrere Wochen zuschauen, wie sein Trainer am Freitag bestätigt.
„Er wird aller Voraussicht nach dieses Spieljahr nicht mehr zurückkehren“, sagte Trainer Miron Muslic über den ÖFB-Teamverteidiger. Wöber hatte sich die Verletzung am Dienstag im Training zugezogen.
Bitter auch für Rangnick
Für den 28-Jährigen ist es ein neuer, bitterer Rückschlag. Denn der Verteidiger hatte als Profi von Werder Bremen wegen diverser Blessuren bereits große Teile der vergangenen Saison und auch die WM verpasst.
Eine Hiobsbotschaft auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Der zuletzt schon die Verletzungen von Patrick Wimmer und David Alaba hinnehmen musste. Denn Wöber wird damit auch die abschließenden Länderspiele des ÖFB-Teams in diesem Jahr in der Nations League gegen Irland und Israel (14. und 17. November) verpassen.
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