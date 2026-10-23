Hiobsbotschaft! ÖFB-Legionär fällt noch länger aus

Eine Hiobsbotschaft auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Der zuletzt schon die Verletzungen von Patrick Wimmer und David Alaba hinnehmen musste. Denn Wöber wird damit auch die abschließenden Länderspiele des ÖFB-Teams in diesem Jahr in der Nations League gegen Irland und Israel (14. und 17. November) verpassen.