Historisches Comeback! LeBron siegt bei Heimdebüt

Bester Werfer war wie auch schon zuletzt beim 106:100 bei Meister New York Knicks Tyrese Maxey mit 32 Punkten. Aufseiten der Cavaliers, die zur Pause 69:45 voranlagen, ragte Donovan Mitchell mit ebenfalls 32 Zählern heraus. „Wir wurden zuerst zu Recht ausgebuht. Und dann wurden wir bejubelt und haben heute Abend fast das Dach abgerissen – im positiven Sinne. Es war ein Wahnsinnsabend“, resümierte James. Den zweiten Saisonsieg feierte auch Oklahoma City Thunder mit einem 96:84 gegen die Denver Nuggets.