Historisches Comeback! LeBron siegt bei Heimdebüt

LeBron James hat sich über ein erfolgreiches Heimdebüt im Dress der Philadelphia 76ers freuen dürfen. Im zweiten Saisonspiel der National Basketball Association gab es für die Startruppe einen 114:106-Erfolg über die Cleveland Cavaliers und damit ausgerechnet das Ex-Team von James.
Die Gastgeber lagen zwischenzeitlich mit 29 Punkten zurück, schafften aber noch die Wende. Es war das größte Comeback der 76ers seit 30 Jahren. James brachte es auf 17 Punkte und zehn Rebounds.
Bester Werfer war wie auch schon zuletzt beim 106:100 bei Meister New York Knicks Tyrese Maxey mit 32 Punkten. Aufseiten der Cavaliers, die zur Pause 69:45 voranlagen, ragte Donovan Mitchell mit ebenfalls 32 Zählern heraus. „Wir wurden zuerst zu Recht ausgebuht. Und dann wurden wir bejubelt und haben heute Abend fast das Dach abgerissen – im positiven Sinne. Es war ein Wahnsinnsabend“, resümierte James. Den zweiten Saisonsieg feierte auch Oklahoma City Thunder mit einem 96:84 gegen die Denver Nuggets.
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