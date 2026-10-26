Olympia-Eiskanal in Innsbruck erhält Freigabe

Die „Pre-Homologierung“ bedeute für den Österreichischen Rodelverband einen zentralen Fortschritt in der Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaften im Februar 2027, hieß es weiters. „Die Passage 13/14 ist jetzt ohne Probleme befahrbar und verzeiht auch einiges“, sagte David Gleirscher. „Es ist von oben bis unten gut fahrbar, das ist einmal das Wichtigste. Die Tatsache, dass aufgrund der Adaptierungen unten raus ein wenig der Speed fehlt, ist gewöhnungsbedürftig“, meinte Lisa Schulte. „Die neuen Passagen stellen rodlerisch jetzt kein Problem mehr dar, vorausgesetzt die Linie passt“, meinte Thomas Steu.