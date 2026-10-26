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Täter flüchtig

Mann klingelt an Haustür und erschießt Bewohner

Ausland
26.10.2026 15:48
Die Polizei mahnt zu äußerster Vorsicht. (Symbolbild)
Die Polizei mahnt zu äußerster Vorsicht. (Symbolbild)(Bild: U. J. Alexander - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es sind Szenen wie in einem Horrorfilm, die sich am Montag in Bayern abgespielt haben: Ein Unbekannter läutete an der Klingel eines Ehepaares. Als sich die Haustür auftat, eröffnete er sofort das Feuer. Danach trat er die Flucht in einem schwarzen Kleinwagen an.

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Die Schreckenstat ereignete sich laut Polizeiangaben am Montag gegen 12:30 Uhr in der Schwedenschanze im südlichen Bereich von Dingolfing (Bayern). Dabei habe der Unbekannte mindestens einen Schuss auf den Ehemann abgegeben, der kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlegen sei.

Aktuell fahnde eine Vielzahl von Polizeistreifen mit Hochdruck nach dem mutmaßlichen Täter. Die Bedenken sind groß – den Beamten zufolge könnte der Unbekannte noch bewaffnet sein.

Nach diesem Mann sucht die Polizei

  • Spricht Hochdeutsch
  • Trug eine dunkle Jacke mit Kapuze
  • Hatte Oberlippenbart und eher rundliches Gesicht

Warnung an Bevölkerung
Die Bevölkerung wird dringend gebeten, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort bei der Polizei zu melden und sich nicht in Gefahr zu begeben. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt, die Ermittlungen dauern an.

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