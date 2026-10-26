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Für die Defensive

Salzburg verstärkt sich mit ehemaligem NHL-Spieler

Eishockey
26.10.2026 14:31
Fredrik Claesson
Fredrik Claesson(Bild: AFP/ERIK SIMANDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Eishockey-Klub Red Bull Salzburg ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive fündig geworden. Der frühere KHL-Champion (mit CSKA Moskau) und ehemalige NHL-Spieler Fredrik Claesson (184 Partien) kurierte im Sommer eine Verletzung aus und trainierte nach der Reha in Ottawa. 

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Der 33-jährige Schwede war zuletzt bei Dynamo Moskau engagiert. Offiziell ist er auch Stanley-Cup-Sieger 2021, auch wenn er für Tampa Bay Lightning nur zweimal zum Einsatz kam.

„Er ist ein solider Allrounder, der unserer Defence mit seiner langjährigen Erfahrung mehr Tiefe verleiht“, wird Head Coach Teemu Levijoki in einer Aussendung zitiert.

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