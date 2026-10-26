Hansi Flick nach Clasico-Niederlage frustriert

Während Real Madrid nach dem 2:1-Auswärtssieg im spanischen Fußball-Clasico auf der Euphoriewelle schwebte, hat beim FC Barcelona der Frust überwogen. „Es war die zweite Niederlage hintereinander, und wir sind nicht glücklich“, sagte Barca-Trainer Hansi Flick am Sonntag. Wenige Tage zuvor hatten die Katalanen in der Champions League bei Paris Saint-Germain (2:4) die erste Saison-Niederlage kassiert. „Heute waren wir nicht frisch, und das müssen wir ändern“, ergänzte Flick.
Die fehlende Frische erklärte sich der Deutsche auch mit den Reisestrapazen wegen mehrerer englischer Wochen am Stück. „Aber ich will nicht darüber reden, wenn wir verlieren, sondern wenn wir gewinnen. Und ich akzeptiere keine Ausreden“, sagte Flick. Für Barca war die Niederlage im Duell gegen den Erzrivalen die erste in der Liga nach zuvor neun Siegen in Folge.
Durch die Niederlage gegen Real verpassten die Katalanen den alleinigen Startrekord in La Liga mit zehn Siegen. Neun Siege zum Auftakt waren bisher auch Real in der Saison 1968/1969 gelungen. „Niederlagen gehören zu diesem Sport. Wir müssen analysieren und besser werden, und das werden wir tun. Es ist wichtig, zu reagieren“, sagte Flick.
Mourinho freute sich über Prestigesieg
Sein Gegenüber Jose Mourinho jubelte unterdessen über einen wichtigen Prestigesieg – 13 Jahre nach seinem bis dahin letzten Clasico als Real-Trainer. „Es war das schwierigste Spiel, gegen den Gegner mit der höchsten Qualität, der in der Liga nur gewonnen hatte“, erklärte der Portugiese. „Für uns ist es der Sieg mit der beeindruckendsten Leistung.“
Torjäger Kylian Mbappe avancierte mit einem Doppelpack (41., 87.) zum Matchwinner, der Franzose hält nun bei elf Toren in zehn Ligaspielen. Der FC Barcelona, für den Raphinha (67.) traf, ist aber weiterhin Tabellenführer. Der Vorsprung auf Verfolger Atletico Madrid beträgt nach der zehnten Runde aber nur noch zwei Punkte, auf Real sind es drei.
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