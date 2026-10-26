Hansi Flick nach Clasico-Niederlage frustriert

Die fehlende Frische erklärte sich der Deutsche auch mit den Reisestrapazen wegen mehrerer englischer Wochen am Stück. „Aber ich will nicht darüber reden, wenn wir verlieren, sondern wenn wir gewinnen. Und ich akzeptiere keine Ausreden“, sagte Flick. Für Barca war die Niederlage im Duell gegen den Erzrivalen die erste in der Liga nach zuvor neun Siegen in Folge.