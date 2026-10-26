Diesel wird knapp: Schweizern droht jetzt Tempo 80

Droht Autofahrern in der Schweiz bald eine drastische Tempobremse? Weil Diesel und Kerosin knapp werden, greift das Nachbarland bereits auf seine Notreserven zurück. Doch damit nicht genug: Die Behörden prüfen auch eine Maßnahme, die für Millionen Verkehrsteilnehmer einschneidende Folgen hätte – auf Autobahnen könnte künftig statt Tempo 120 nur noch Tempo 80 gelten.