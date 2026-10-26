Martina Reuter bewirbt sich als Dessous-Engel!

Mit diesem Foto hat Martina Reuter am Montag ihre Fans in Aufregung gesetzt: Denn nur wenige Stunden, nachdem sich die Moderatorin über eine Medaille bei einem Bodybuilding-Wettbewerb in Boston freuen durfte, posierte sie in Dessous und mit großen Flügeln am Rücken in den Straßen von New York. Bewirbt sich die 46-Jährige mit diesem Foto etwa als Victoria‘s-Secret-Engel?
„Wie verrückt ist bitte mein Leben gerade?!“, schrieb Martina Reuter zu dem Hingucker-Foto, das von Anja Stoll, die sie zuvor auch bei den NPC New England Championships unterstützt hatte, geknipst wurde. „Einen Tag nach meinem Bodybuilding-Contest in Boston stehe ich plötzlich in Dessous, mit riesigen Engelsflügeln am Rücken, mitten auf den Straßen von New York!“
Für ein Shooting in New York verwandelte sich Martina Reuter in einen Dessous-Engel:
„Aufregender als die Bodybuilding-Bühne“
Das Shooting, das Reuter selbst als von „Victoria’s Secret inspiriertes Testshooting“ bezeichnete, sei lange geplant und streng geheim gewesen. Und sie sei davor wahnsinnig aufgeregt gewesen, verriet Reuter zudem.
„Ganz ehrlich? Das war für mich fast aufregender als die Bodybuilding-Bühne! Denn dazu gehört wirklich Mut!“, plauderte sie offen aus.
Aber es habe sich auf jeden Fall gelohnt, freute sich die Mode- und Fitness-Expertin. „Und plötzlich öffnen sich neue Türen“, deutete sie an, dass sie bald noch einen neuen Karriereweg einschlagen könnte. Denn: „Anscheinend starte ich mit knapp 47 Jahren noch einmal eine internationale Modelkarriere!“
Erobert Reuter heißesten Laufsteg der Welt?
Ob wir Martina Reuter im nächsten Jahr womöglich auf dem wohl heißesten Laufsteg der Welt bewundern dürfen? Erst Mitte Oktober schwebten Model-Engel wie Candice Swanepoel, Irina Shayk, Gigi Hadid und Adriana Lima ja neben weiteren Stars wie Kylie Jenner oder Sängerin Tate McRae über den Laufsteg von Victoria‘s Secret.
Noch ein Geheimnis, wie Reuter in ihrem Posting andeutete. „Das ist erst der Anfang“, erklärte sie geheimnisvoll über das Shooting. Um nachzusetzen: „Weitere Termine stehen. Dazu darf ich aber nichts sagen.“
Das schönste Geschenk sei für sie aber vor allem eines, wie Reuter abschließend erklärte: „dass meine Kinder und meine Familie unglaublich stolz auf mich sind. Das bedeutet mir alles!“
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