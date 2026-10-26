Martina Reuter bewirbt sich als Dessous-Engel!

Mit diesem Foto hat Martina Reuter am Montag ihre Fans in Aufregung gesetzt: Denn nur wenige Stunden, nachdem sich die Moderatorin über eine Medaille bei einem Bodybuilding-Wettbewerb in Boston freuen durfte, posierte sie in Dessous und mit großen Flügeln am Rücken in den Straßen von New York. Bewirbt sich die 46-Jährige mit diesem Foto etwa als Victoria‘s-Secret-Engel?