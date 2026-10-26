„Spanier ärgern!“ ÖTV-Davis-Cup-Team steht fest

Rodionov und Neumayer bestätigten den tollen Team-Spirit, der auch einer der Gründe für die Vertragsverlängerung von Melzer war. „Beim Team sieht man einfach, wie wir brennen, Davis Cup zu spielen, und wir beweisen das auf dem Platz“, sagte Rodionov, und Neumayer staunte fast: „Unglaublich, dass wir da wieder dabei sind. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das zwei Mal in Serie geschafft haben. Natürlich, sollte ich spielen, wäre ich extrem happy.“ Gegen wen er oder eventuell Schwärzler im Duell der Nummern zwei spielen, sei letztlich egal. „Wenn wir unser bestes Tennis spielen, glaube ich, dass wir Chancen haben. Wir wollen die Spanier ärgern und weiter kommen als letztes Jahr.“