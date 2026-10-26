Autolenker starb vier Tage nach Frontalunfall

Bereits am Mittwoch stießen auf der Felbertauernstraße in Salzburg ein Pkw und ein Lkw frontal zusammen. Der 68-jährige Pkw-Lenker erlag am Sonntag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt.
Bei der Einfahrt in den Tunnel auf der Höhe des Elisabethsees stießen der Lkw und das Auto Mittwochmittag frontal zusammen. Die beiden Pkw-Insassen wurden schwer verletzt, der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Der Pkw-Lenker aus dem Pinzgau erlag am Sonntag im Krankenhaus seinen Verletzungen.
Seine Beifahrerin (40) musste nach dem Unfall ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Lenker war nicht alkoholisiert. Ein Alkotest war beim Pkw-Lenker aufgrund der Schwere der Verletzungen nicht möglich.
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