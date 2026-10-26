Autolenker starb vier Tage nach Frontalunfall

Bei der Einfahrt in den Tunnel auf der Höhe des Elisabethsees stießen der Lkw und das Auto Mittwochmittag frontal zusammen. Die beiden Pkw-Insassen wurden schwer verletzt, der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Der Pkw-Lenker aus dem Pinzgau erlag am Sonntag im Krankenhaus seinen Verletzungen.