60-Jähriger prallte mit Pkw gegen Baum

Ein 60-jähriger Autofahrer kam in Michelhausen (Bezirk Tulln) von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.
Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Michelhausen im Bezirk Tulln: Ein 60-jähriger Mann aus Krems an der Donau war gegen 12.45 Uhr auf der L2016 in Richtung Rust unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Wie die Polizei mitteilt, ist derzeit unklar, wieso der Pkw-Fahrer von der Straße abkam.
Heftiger Aufprall
Der rote Pkw wurde durch den Aufprall vorn schwer beschädigt, der Lenker konnte nicht sich nicht von selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die alarmierten Feuerwehrkräfte befreiten den 60-Jährigen.
Mann liegt im Spital St. Pölten
Der Mann war schwerverletzt und wurde sofort von den Rettungskräften an der Unfallstelle versorgt. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.
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