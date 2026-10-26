60-Jähriger prallte mit Pkw gegen Baum

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Michelhausen im Bezirk Tulln: Ein 60-jähriger Mann aus Krems an der Donau war gegen 12.45 Uhr auf der L2016 in Richtung Rust unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Wie die Polizei mitteilt, ist derzeit unklar, wieso der Pkw-Fahrer von der Straße abkam.