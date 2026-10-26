Nächtliche Sturmfront forderte die Feuerwehren

In Abtenau fiel am Sonntagabend ein Baum ausgerechnet auf eine Stromleitung. Es kam zu einem längeren Stromausfall. Betroffen war das Ortszentrum. Während die Einsatzkräfte die Notstromversorgung hochfuhren, wurden sie schon wieder gerufen. Beim Neubau der Mittelschule war ein Bauzaun umgestürzt. Kurz nach 4 Uhr früh gab es erneut einen Alarm: Wieder hatte ein Baum dem Wind nicht standgehalten. Rund 30 Floriani räumten nach dem Sturm auf. Auch in Annaberg-Lungötz wurde eine Stromleitung von umgeworfenen Ästen beschädigt.