Ändert dieses Rennen Hamiltons Karriere-Pläne?

„Ich bin nun gezwungen, noch etwas länger zu bleiben, da wir ein Rennen in Afrika haben – und es war schon immer mein Traum, in Afrika zu fahren“, sagte Hamilton. „Also muss ich weiterkämpfen, um fit zu bleiben. Wenn ich in den nächsten Jahren weiterhin gute Ergebnisse erzielen kann, werden wir weitermachen.“ Der Brite war 2007 als erster Schwarzer als Pilot in die Formel 1 eingestiegen. 2008 holte er seinen ersten von mittlerweile sieben WM-Titeln.