Tagger verliert packenden Krimi gegen Topgesetzte

Der Erfolgslauf von Lilli Tagger beim Turnier in Osaka ist am Freitag zu Ende gegangen: Österreichs Tennis-Ass musste sich im Viertelfinale des WTA-250-Events der topgesetzten US-Amerikanerin Ann Li knapp im Tiebreak des dritten Satzes geschlagen geben. Die 18-jährige Osttirolerin verlor das erste Duell mit der Nummer 25 der Welt nach 2:11 Stunden 4:6, 6:3 und 6:7(0). Tagger schiebt sich von Platz 57 im Ranking aber wieder nahe an die Top 50. Sie spielt nun in Guangzhou weiter.
Tagger, die im Achtelfinale des Hartplatz-Turniers die Vorjahresfinalistin Tereza Valentova ausgeschaltet hatte, gab gegen Li im dritten Game ihren Aufschlag ab und lief diesem Rückstand vergeblich nach. Nach dem 4:6 drehte Österreichs aktuell zweitbeste Tennisspielerin den Spieß aber um, ging nach einem Break 2:0 in Führung und nutzte ihrerseits gleich den ersten Satzball zum Gleichstand. Der Entscheidungssatz verlief wie so oft eng: Tagger vergab zunächst bei 4:4 einen Breakball und wehrte dann bei 4:5 und 5:6 insgesamt drei Matchbälle ab. Sie rettete sich ins Tiebreak, in dem sie allerdings chancenlos war.
Hier die Statistik zum Nachlesen:
Tagger spielt noch zwei Turniere
Die Junioren-French-Open-Siegerin des Vorjahrs spielte im Anschluss an der Seite der Niederländerin Isabelle Haverlag noch im Doppel und hätte beinahe das Endspiel erreicht. Das Duo unterlag im Halbfinale der topgesetzten Paarung Storm Hunter/Janice Tjen (USA/INA) 2:6, 7:5 und 8:10. Für den Schützling von Francesca Schiavone geht es nun ins Saisonfinish: Tagger, die im Vorjahr in Jiujiang ihr erstes WTA-Tour-Endspiel erreicht hatte, kehrt kommende Woche nochmals nach China zurück und spielt in Guangzhou. In der Woche darauf beschließt die diesjährige Prag-Siegerin ihr erstes volles Jahr als Profi im indischen Chennai. Beide Events zählen zur WTA-250-Kategorie.
Für Österreichs neues Männer-Paradedoppel Lucas Miedler und Neil Oberleitner ging unterdessen in Almaty der aktuelle Erfolgslauf weiter. Bei ihrem erst dritten gemeinsamen Tour-Turnier stehen die frisch gebackenen Shanghai-Sieger auch in Kasachstan schon im Semifinale. Das topgesetzte ÖTV-Gespann besiegte die israelisch-brasilianische Paarung Daniel Cukierman/Fernando Romboli 6:4,7:6(4). Im Kampf um das zweite Finale en suite spielen die Österreicher gegen das als Nummer 3 gesetzte Duo N. Sriram Balaji/Evan King (IND/USA).
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