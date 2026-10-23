Tagger verliert packenden Krimi gegen Topgesetzte

Tagger, die im Achtelfinale des Hartplatz-Turniers die Vorjahresfinalistin Tereza Valentova ausgeschaltet hatte, gab gegen Li im dritten Game ihren Aufschlag ab und lief diesem Rückstand vergeblich nach. Nach dem 4:6 drehte Österreichs aktuell zweitbeste Tennisspielerin den Spieß aber um, ging nach einem Break 2:0 in Führung und nutzte ihrerseits gleich den ersten Satzball zum Gleichstand. Der Entscheidungssatz verlief wie so oft eng: Tagger vergab zunächst bei 4:4 einen Breakball und wehrte dann bei 4:5 und 5:6 insgesamt drei Matchbälle ab. Sie rettete sich ins Tiebreak, in dem sie allerdings chancenlos war.