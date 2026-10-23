Von Taylor Swift, Kuchl und der Lust auf Tore

Rapids Cheftrainer Johannes Hoff Thorup und Kapitän Matthias Seidl standen vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Austria Lustenau Kindern Rede und Antwort. Mit welchen Fragen die Kids die Erwachsenen etwas aus der Fassung brachten. Plus: was der Coach der Hütteldorfer Samstag gegen die Vorarlberger sehen möchte.