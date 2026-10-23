Bob Dylan: Der König unter den ganz Großen

Es herrscht großer Respekt

Eine Dekade später hat der mittlerweile 85-Jährige nichts von seiner allumfassenden Aura verloren. In einer Welt, wo die wirklich Großen aus der popkulturellen Musikhistorie immer weniger werden, ist er möglicherweise der stillste, aber auch glänzendste Superstar. Selbst Beatles-Legende Sir Paul McCartney erstarrt förmlich vor Respekt, wenn es um „His Bobness“ geht. Im beliebten Podcast „Good Hang With Amy Poehler“ wurde er unlängst befragt, mit wem er im Laufe seines Lebens noch gerne zusammenarbeiten würde. „Ich denke dabei immer an Bob. Aber ich bin zu nervös, um ihn anzurufen“, antwortete er scherzhaft. Kennen tun sich die beiden schon seit den 60er-Jahren. 1964 trafen die Beatles Dylan in New York, was ihre musikalische Richtung ab dort entscheidend beeinflussen sollte.