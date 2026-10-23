Bob Dylan: Der König unter den ganz Großen

Bob Dylan kommt Mitte November für drei „Krone“-Konzerte nach Wien und Salzburg. Dort darf man sich nicht nur auf seine größten Hits aus mehr als 60 Jahren Musikhistorie freuen, sondern auch auf das vergleichsweise junge Studioalbum „Rough And Rowdy Ways“. Bei den Shows strikt verboten: Kameras und Mobiltelefone.
Fast auf den Tag genau zehn Jahre ist es mittlerweile her, als Sir Bob Dylan den Nobelpreis für Literatur verliehen bekam – und zwar für seine außerordentlichen Texte in seinen Songs und nicht etwa für einen monumentalen Roman. Die renommierte „New York Times“ urteilte damals korrekt: „Mr. Dylan ist der erste Musiker, der die Auszeichnung überreicht bekommt. Diese Wahl war die möglicherweise radikalste Entscheidung des Komitees, seit der Preis 1901 ins Leben gerufen wurde.“ Bis er sich dafür bedankte, dauerte es ein paar Tage, und selbstverständlich nahm er ihn nicht selbst in Empfang.
Es herrscht großer Respekt
Eine Dekade später hat der mittlerweile 85-Jährige nichts von seiner allumfassenden Aura verloren. In einer Welt, wo die wirklich Großen aus der popkulturellen Musikhistorie immer weniger werden, ist er möglicherweise der stillste, aber auch glänzendste Superstar. Selbst Beatles-Legende Sir Paul McCartney erstarrt förmlich vor Respekt, wenn es um „His Bobness“ geht. Im beliebten Podcast „Good Hang With Amy Poehler“ wurde er unlängst befragt, mit wem er im Laufe seines Lebens noch gerne zusammenarbeiten würde. „Ich denke dabei immer an Bob. Aber ich bin zu nervös, um ihn anzurufen“, antwortete er scherzhaft. Kennen tun sich die beiden schon seit den 60er-Jahren. 1964 trafen die Beatles Dylan in New York, was ihre musikalische Richtung ab dort entscheidend beeinflussen sollte.
Live ist Dylan seit mittlerweile 7. Juni 1988 auf seiner „Never Ending Tour“ unterwegs – der Name ist Programm. Die letzten Österreich-Konzerte datieren aus dem Jahr 2019, seitdem war Dylan nur in den umliegenden Ländern unterwegs. Das ändert sich zum Glück noch diesen Herbst, wo Bob für gleich drei „Krone“-Konzerte in der Alpenrepublik Halt macht. Am 11. und 12. November ist er gleich zweimal in der Wiener Stadthalle zu Gast, am 14. November macht er etwas weiter westlich der Salzburgarena seine Aufwartung. Freuen darf man sich nicht nur auf die größten Hits seiner mehr als 60 Jahre andauernden Karriere, sondern auch auf das starke Material seines bislang letzten, 2020 veröffentlichten Studioalbums „Rough And Rowdy Ways“.
Tickets für die Live-Shows
Die Konzerte finden übrigens mit dem Partnerunternehmen Yondr statt. Kameras und Mobiltelefone sind bei den Dylan-Konzerten strikt untersagt. Unter www.ticket.krone.at gibt es noch Karten für die drei „Krone“-Konzerte in Wien und Salzburg.
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