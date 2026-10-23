Tötung in Justizanstalt: 17-Jähriger untergebracht

Volksanwaltschaft prüft Fall

Die Volksanwaltschaft prüft den Fall, insbesondere ob Hinweisen auf eine psychische Beeinträchtigung nachgegangen wurde und ob eine besondere Form der Unterbringung nötig gewesen wäre. Dazu hieß es auf APA-Anfrage, dass das Prüfverfahren noch laufe, man erwarte im Laufe des Novembers die Stellungnahme des Justizministeriums. Laut Staatsanwaltschaft war der Verdächtige auch seit der Bluttat – und bis zur Unterbringung – durchgehend in der Justizanstalt Klagenfurt.