Der erste Auswärtssieg für Österreich in der Champions League seit Salzburgs 3:1 im November 2024 in Rotterdam – die bisher erfreulichste Meldung in diesem Fußball-Herbst. Mit dem unerwarteten LASK-Dreier (3:2 gegen Sporting Lissabon) brachte Sasa Kalajdzic den Abend mit seinem Freudentanz perfekt auf den Punkt. Der Teamspieler feierte sein Tor zur 2:1-Führung mit einem lustigen Basketball-Jubel, indem er die Bewegung eines erfolgreichen Korbwurfes andeutete – ein Wurf, der perfekt gesessen hat. Sporting kassierte die erste Niederlage, während der LASK auf einen historischen Meilenstein seiner Klubgeschichte stolz sein darf.
Das erste gewonnene Match im bedeutendsten Klubbewerb gibt enormes Selbstvertrauen vor dem nächsten Heimspiel gegen Slovan Bratislava. Nach der Sternstunde in Lissabon darf in Linz sogar vom Aufstieg in die K.-o.-Runde geträumt werden. Der Lohn für das furiose 3:2 kann sich schon jetzt sehen lassen: wichtige Zähler für den eigenen Klub-Koeffizienten sowie wertvolle Punkte für die europäische Fünfjahreswertung, in der Österreich zuletzt viel Boden verloren hat.
Zudem prognostizieren Datenanalysten dem LASK in der Champions League ein garantiertes Gesamt-Minimum von über 30 Millionen Euro – wohlgemerkt ohne Ticketverkäufe und Sponsorenboni. Ein echter Jackpot! Durch diese Erfolge können die Linzer in der europäischen Rangliste um ein Vielfaches schneller nach oben klettern, was für zukünftige Auslosungen und Lostöpfe pures Gold wert ist.
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