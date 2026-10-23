LASK: Für Auslosungen und Lostöpfe pures Gold wert

Der erste Auswärtssieg für Österreich in der Champions League seit Salzburgs 3:1 im November 2024 in Rotterdam – die bisher erfreulichste Meldung in diesem Fußball-Herbst. Mit dem unerwarteten LASK-Dreier (3:2 gegen Sporting Lissabon) brachte Sasa Kalajdzic den Abend mit seinem Freudentanz perfekt auf den Punkt. Der Teamspieler feierte sein Tor zur 2:1-Führung mit einem lustigen Basketball-Jubel, indem er die Bewegung eines erfolgreichen Korbwurfes andeutete – ein Wurf, der perfekt gesessen hat. Sporting kassierte die erste Niederlage, während der LASK auf einen historischen Meilenstein seiner Klubgeschichte stolz sein darf.