Nach Horror-Szene im Derby: Jetzt spricht Italiano

„Ich war wahrscheinlich in meinem Leben schon 1000 Mal in diesem Zweikampf. Nie ist etwas passiert. Und auch diesmal habe ich zuerst gedacht, dass nichts war, ich den Ball geblockt habe“, schilderte GAK-Kicker Jacob Italiano noch einmal den fürchterlichen Crash mit Sturm-Goalie Daniil Khudyakov im Derby.