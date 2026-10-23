Vergleich mit PSG-Topstar und besondere Verbindung

Perchtold gilt als großer Fan des Shootingstars, der nicht nur mit Ballsicherheit, sondern auch mit Fähigkeiten im Spielaufbau glänzt. An diese hat der U21-Teamchef stets geglaubt, so genoss Bajlicz einen enorm hohen Stellenwert im Team. Unter anderem zeigte der Rapidler Anfang Oktober bei der 7:1-Gala gegen Wales zum Abschluss der EM-Quali mit zwei Torvorlagen auf. Zur Teilnahme an der Endrunde reichte es am Ende denkbar knapp nicht.