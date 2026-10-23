Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

U21-Coach über Bajlicz

Vergleich mit PSG-Topstar und besondere Verbindung

Fußball National
23.10.2026 05:38
Nicolas Bajlicz spielt in der noch jungen Saison groß auf.
Nicolas Bajlicz spielt in der noch jungen Saison groß auf.(Bild: GEPA)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Nicolas Bajlicz zählt ohne Zweifel zu den Gewinnern der noch jungen Bundesliga-Saison! Doch nicht nur bei Rapid, sondern auch bei Österreichs U21 genießt der 22-jährige Mittelfeldmann einen hohen Stellenwert. Zudem hat er zu Teamchef Peter Perchtold eine ganz besondere Verbindung. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Rückblick: Im Jänner 2023 ging in Sindelfingen eines der größten und traditionsreichsten Jugend-Hallenturniere Europas über die Bühne. Turniersieger? Richtig – Rapid! Bester Spieler und Torschütze? Korrekt – Nicolas Bajlicz! Und unter den Zuschauern befand sich damals auch Peter Perchtold, der zu diesem Zeitpunkt Co-Trainer von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick war. „Es hat einfach nur Spaß gemacht, dem Jungen beim Kicken zuzusehen“, sagt er über Bajlicz, der 2022 vom Nachwuchs des 1. FC Köln zu Rapid gewechselt war.

U21-Teamchef Peter Perchtold schwärmt von Nicolas Bajlicz.
U21-Teamchef Peter Perchtold schwärmt von Nicolas Bajlicz.(Bild: GEPA)

Goldrichtiger Schritt im Sommer
Nachdem seine Entwicklung über längere Zeit zu stagnieren gedroht hatte, wechselte Bajlicz im Sommer 2025 nach Ried. Hierbei soll auch Perchtolds gutes Verhältnis zum dortigen Verantwortlichen Wolfgang Fiala eine entscheidende Rolle gespielt haben. Nach einer starken Saison machte Rapid schließlich im Juni von einer Rückkaufklausel Gebrauch. Ein Wechsel, der sich bezahlt gemacht hat! In 17 Pflichtspielen für Rapid erzielte Bajlicz bislang einen Treffer und leistete zudem vier Assists. 

Nicolas Bajlicz
Nicolas Bajlicz(Bild: GEPA)

Perchtold gilt als großer Fan des Shootingstars, der nicht nur mit Ballsicherheit, sondern auch mit Fähigkeiten im Spielaufbau glänzt. An diese hat der U21-Teamchef stets geglaubt, so genoss Bajlicz einen enorm hohen Stellenwert im Team. Unter anderem zeigte der Rapidler Anfang Oktober bei der 7:1-Gala gegen Wales zum Abschluss der EM-Quali mit zwei Torvorlagen auf. Zur Teilnahme an der Endrunde reichte es am Ende denkbar knapp nicht. 

Dass Bajlicz ein außergewöhnliches Talent hat, wusste Perchtold schon länger. „Für mich gehört es zu den wesentlichen Aufgaben eines Trainers, für einen Spieler mit solchen Fähigkeiten den richtigen Platz zu finden und ihn entsprechend einzubinden“, so der 42-jährige Deutsche. „Ich kann mich nicht immer ausschließlich darauf konzentrieren, was ihm vielleicht noch fehlt, wenn jemand offensichtlich derart begnadete Fähigkeiten mitbringt und darüber hinaus so lernwillig ist.“

Schlüsselerlebnis mit Bananenkiste
Doch nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des grünen Rasens weiß Bajlicz zu überzeugen. Im Oktober 2025 war der Jungspund, nachdem seine Entwicklung auf Vereinsebene ins Stocken geraten war, aufgrund seiner fehlenden Spielpraxis als einziger Feldspieler in beiden U21-Länderspielen des Lehrgangs nicht im Kader.

Nicolas Bajlicz (re.)
Nicolas Bajlicz (re.)(Bild: GEPA)

„Als die Spieler ein paar Minuten nach mir aus der Besprechung kamen, saß ich bereits im Bus und sah, wie er als einer der ältesten Spieler ganz selbstverständlich die Kiste mit den Bananen in den Bus trug. Für mich war in diesem Moment klar, dass er im nächsten Spiel starten wird“, schildert Perchtold. Nachsatz: „Wir brauchen seine Fähigkeiten, aber genauso brauchen wir seinen Charakter.“

Lesen Sie auch:
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Episode 80: Rapid marschiert und Sturm demoliert
20.10.2026
„Krone oder Kasperl“
„Rapid in der vollen Hohen Warte ist überragend“
19.10.2026
Hier die Highlights
Im Video: Auch Hartberg kann Rapid nicht stoppen
19.10.2026
Alles anders
Statt die Rapid-Spieler zum Teufel zu jagen …
17.10.2026

„Niki war unser Vitinha“
Im darauffolgenden U21-Spiel gegen den hochfavorisierten Nachwuchs Belgiens erhält Bajlicz seine Chance von Beginn an – und lieferte ab. Beim 1:0-Sieg wurde er zum Spieler des Spiels gewählt. Seitdem ist er aus Perchtolds Mannschaft kaum noch wegzudenken. „Niki war unser Vitinha. Ich traue ihm alles zu“, vergleicht er seinen Schützling sogar mit dem portugiesischen Ausnahmekönner von Paris Saint-Germain.

PSG-Star Vitinha zählt zu den besten Mittelfeldspielern der Welt.
PSG-Star Vitinha zählt zu den besten Mittelfeldspielern der Welt.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

„Sein Weg zeigt, wie wichtig es sein kann, einen Spieler nicht ausschließlich anhand seiner aktuellen Vereinssituation zu beurteilen. Wie viel ein Trainer bewirken kann, wenn er Potenzial frühzeitig erkennt, konsequent daran glaubt und die passenden Rahmenbedingungen schafft“, unterstreicht Perchtold, der jedoch auch betont, dass einseitiges Vertrauen allein nicht ausreicht: „Bajlicz hat seine Möglichkeiten durch Leistung, Lernbereitschaft und Charakter selbst genutzt! Die besondere Verbindung zwischen Spieler und Trainer beruht deshalb vor allem auf gegenseitigem Vertrauen.“

Peter Perchtold
Peter Perchtold(Bild: GEPA)

Eine Lobeshymne für Bajlicz, dessen Zeit bei der U21 altersbedingt endet. Im Gegensatz zu seinem sportlichen Aufstieg, dem keine Grenzen gesetzt sind ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
23.10.2026 05:38
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ralf Rangnick
ÖsterreichEuropa
ÖFB1. FC Köln
Sommer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.922 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.815 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.150 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Fußball National
Nach Saison-Fehlstart
Paukenschlag! Austria trennt sich von Trainer Helm
Doppelpack von Demir
Rapid-Express rollt weiter: Lustenau chancenlos
Pleite zum Einstand
WAC-Trainer Schmid: „Ich bin kein Magier“
Joker rettet Punkt
WSG Tirol und der GAK trennen sich mit 1:1
Bei Schmid-Rückkehr
Trainersohn erlöst starke Hartberger gegen den WAC
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf