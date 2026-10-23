Frust bei Salzburg: „Das darf uns nicht passieren“

Röhl muss womöglich wieder umbauen. Torhüter Christian Zawieschitzky wurde in der zweiten Halbzeit behandelt, konnte die Partie aber zu Ende spielen. Der Nationalkeeper hatte vor zwei Wochen bereits wegen Adduktorenproblemen pausieren müssen. Er hoffe, „dass alles okay ist“, meinte Röhl. Für die Mannschaft des Deutschen geht es Schlag auf Schlag weiter. Dem Spiel beim LASK folgt das ÖFB-Cup-Achtelfinale in Bregenz, die Anderlecht-Reise bettet sich in die Ligaspiele gegen Austria Lustenau und Sturm Graz ein. Erst die Länderspielpause im November bietet wieder eine Chance zum Durchatmen.