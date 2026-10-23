Der Terror der Kinder

„80 Prozent der Chaoten von Mailand sind minderjährig“, stellt die als top seriös bekannte „Neue Zürcher Zeitung“ in einer Bilanz über die Terror-Nächte in Westeuropa fest. Viel konkreter wurde der Polizeipräsident von Wien in einem Interview für „Die Presse“. Beinhart beschrieb er die Umrisse einer hochgefährlichen Entwicklung, die wie eine Flutwelle Österreich erfasst: Dr. Gerhard Pürstl analysierte jenen Terror von Kindern, der vor allem den Nobelbezirk Döbling sowie den multikulturellen Hotspot Favoriten erfasst hat. „Wir haben Unzählige, die wir auf frischer Tat betreten, die sich gar nicht von der Polizei verstecken.“ So berichtet der Jurist von einem 13-Jährigen, der nach einem Einbruch vor einer Überwachungskamera steht und frech den Stinkefinger zeigt.