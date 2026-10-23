Urteile nahen: Tränen-Appell von Maradona-Tochter

Zusammen mit ihrer Schwester Gianinna tritt sie in dem Verfahren als Nebenklägerin auf. „Ich musste mir von vielen Menschen anhören, wie schwer ihr Leben seit Beginn dieses Prozesses gewesen sei. Was ich diesen Menschen sagen möchte, ist, dass sie die Möglichkeit haben, bei ihrer Familie zu sein. Das ist etwas, was mein Vater leider nicht mehr hat“, sagte Dalma Maradona unter Tränen.