Die Dauerbrenner im Tiroler Fußball-Unterhaus

Harald Vcelar (53) - SV Radfeld

Einer dieser Ausnahmeerscheinungen ist Harald Vcelar. Der 53-Jährige ist nicht nur Trainer beim SV Radfeld (2. GLMO), sondern springt auch immer wieder selbst auf dem Platz ein, wenn Not am Mann ist. „Selbst zu spielen ist immer das Schönste“, erklärt die Unterhaus-Legende, die mit drei Toren in neun Ligaspielen zugleich der beste Torschütze ihres Teams ist. „Da schaue ich nicht so genau – wichtig ist, dass wir gut spielen“, sagt Vcelar bescheiden.

Für den Unterländer ist es bereits die 37. Saison im Unterhaus. Dementsprechend hat er schon einiges erlebt: „Ich durfte einige Meistertitel feiern, bin aber auch ein paar Mal abgestiegen. Das hebt sich also wieder auf“, lacht Vcelar.

Als Highlights seiner Karriere hebt der Krankenpfleger vor allem zwei Stationen hervor: „Mit Kirchbichl sind wir bis in die Regionalliga West aufgestiegen, und auch die zehn Jahre in Kirchberg waren sehr schön.“