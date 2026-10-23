„Sind Stephan bislang vieles schuldig geblieben“

Seit 40 Tagen wartet man bei Violett auf einen Sieg, Platz zehn nach neun Spieltagen und mit mageren sieben Punkten nur zwei Zähler vor Schlusslicht WAC, das am Donnerstag bereits reagierte, mit Ex-Austria-Trainer Manfred Schmid einen neuen Trainer präsentierte, lautet am Verteilerkreis die Realität. Nach den bitteren Pleiten gegen Sturm und Ried ist bei Austria längst Feuer am Dach, weshalb am Freitag in Altach, wo der letzte Dreier mit 2:0 allerdings vor über viereinhalb Jahren geholt wurde, eine Reaktion kommen muss.