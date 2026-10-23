Reynolds wird 50: Ruhm, Reichtum & Rechtsstreit

Hollywood-Ruhm, Millionen am Konto, Fußball-Fieber und jede Menge Zoff: Ryan Reynolds wird 50. Als „Deadpool“ eroberte er die Kinoleinwände, mit Wrexham mischt er den englischen Fußball auf. Doch neben den Mega-Erfolgen sorgen auch juristische Streitigkeiten für Schlagzeilen. Mehr dazu im Video.