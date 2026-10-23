2333 Stadien – und noch immer kein Ende in Sicht!

Groundhopper Alex Matzka ist Österreichs größter Fußball-Tourist. Der 33-Jähriger sieht fünf Partien pro Woche und versorgt Klubs mit Fotos.
„Die einen verbringen ihren Samstagvormittag gemütlich im Kreise ihrer Familien, die anderen stehen frühmorgens auf und nehmen eine fünfstündige Autofahrt nach Karlsbad auf sich, um einen tschechischen Siebtligisten um 10.15 Uhr live zu sehen.“ Sein eigener Post in den sozialen Medien könnte Alex Matzka eigentlich kaum treffender beschreiben. Der Niederösterreicher lebt das runde Leder wie kaum ein anderer, ist passionierter Fußball-Tourist. Oder: der größte Groundhopper, den dieses Land kennt.
„Mittlerweile stehe ich bei 2333 Plätzen“, schießt es aus Alex im Gespräch mit der „Krone“ heraus. Vergessen kann er die Zahl nicht. Denn Alex hebt alle Tickets auf. „Und meine Matchbesuche halte ich in einer Excel-Tabelle fest“, grinst Matzka, der im Brotberuf bei einer Versicherung tätig und somit beruflich wie privat viel unterwegs ist.
Auch während der Partien bleibt er nicht untätig. So versorgt er die Unterhaus-Klubs mit den besten Schnappschüssen ihrer Spiele. „Das bereitet mir noch immer große Freude. In der Woche schaue ich mir circa fünf Partien an, gibt’s einen Feiertag, sind es bis zu acht.“ Die volle Länge geht sich nicht immer aus. Matzka lacht: „Wenn die Teams verspätet ankicken oder der Schiedsrichter im Stau steht, muss ich früher los bzw. weiter zum nächsten Sportplatz.“ Dabei bekommt er oft die malerischsten Panoramen zu sehen. „Viele Plätze haben im Hintergrund Berge. In Güssing sieht man sogar die Burg.“ Sein persönliches Highlight erlebte er allerdings in Garmisch-Partenkirchen. „Dort stand ein Fußballstadion mit integrierter Skisprungschanze.“ Wer glaubt, dass nur Matzka die Leidenschaft für außergewöhnliche Spielstätten gepackt hat, der irrt. „Insgesamt 3000 Groundhopper aus ganz Europa waren dort. Einer kam aus England, hat in seiner Heimat alle acht Ligen durch.“
Matzka, der im Burgenland, in Niederösterreich und Wien jeden Fußballplatz besucht hat, träumt hierzulande von der Vollendung seiner Mission. „In zwei Wochen bin ich mit Salzburg und Oberösterreich fertig. Mein Ziel ist es, von jeder Kampfmannschaft in Österreich ein Spiel zu sehen.“ Ein Mammutprojekt, das nicht nur Zeit, sondern auch Geld verschlingt. Weshalb der 33-Jährige Ausschau nach Werbepartnern hält.
Mit fan.at immer am Ball
„Ich hatte letztes Jahr auf Facebook rund zehn Millionen Aufrufe. Das ist eine Win-win-Situation“, verweist Matzka auf seine 13.000 Follower. Wer nicht wie der Fußball-Enthusiast in den Genuss kommt, live vor Ort dabei zu sein, ist bei fan.at genau richtig und kann zahlreiche Unterhaus-Partien im Livestream verfolgen.
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Durch die Übertragungen kann jeder Verein seine Sponsoren ins rechte Licht rücken. Dazu lassen wir über das Tor der Runde und des Monats abstimmen. Für jede Liga kann zudem ein Team der Runde gewählt werden. Auch Ihr Verein ist an einem Kamerasystem interessiert? Dann schicken Sie eine E-Mail an info@fan.at – und werden Sie Teil der immer größer werdenden „Krone“-Fußballfamilie.
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