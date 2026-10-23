2333 Stadien – und noch immer kein Ende in Sicht!

Auch während der Partien bleibt er nicht untätig. So versorgt er die Unterhaus-Klubs mit den besten Schnappschüssen ihrer Spiele. „Das bereitet mir noch immer große Freude. In der Woche schaue ich mir circa fünf Partien an, gibt’s einen Feiertag, sind es bis zu acht.“ Die volle Länge geht sich nicht immer aus. Matzka lacht: „Wenn die Teams verspätet ankicken oder der Schiedsrichter im Stau steht, muss ich früher los bzw. weiter zum nächsten Sportplatz.“ Dabei bekommt er oft die malerischsten Panoramen zu sehen. „Viele Plätze haben im Hintergrund Berge. In Güssing sieht man sogar die Burg.“ Sein persönliches Highlight erlebte er allerdings in Garmisch-Partenkirchen. „Dort stand ein Fußballstadion mit integrierter Skisprungschanze.“ Wer glaubt, dass nur Matzka die Leidenschaft für außergewöhnliche Spielstätten gepackt hat, der irrt. „Insgesamt 3000 Groundhopper aus ganz Europa waren dort. Einer kam aus England, hat in seiner Heimat alle acht Ligen durch.“