Mehr Europa beim Heer? Österreicher sind dafür!

Besonders junge Generation für gemeinsame EU-Verteidigung

Bestätigt fühlt sich dadurch natürlich NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die sich seit Jahren für eine Europa-Armee ausspricht: „Die Weltlage hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert, insbesondere hybride Bedrohungen nehmen zu. Davor kann sich kein Land Europas allein schützen. Deshalb müssen wir in der EU bei der Verteidigung noch enger zusammenarbeiten.“