Meis: „Es darf auch mal ein bisschen Botox sein“

Während Meis in Sachen Schönheit also nichts dem Zufall überlässt, lässt sie es in der Liebe derzeit lieber auf sich zukommen. „2026 ist für mich definitiv ein Business-Jahr und wenn ich auf den Kalender schaue, bleibt nicht mehr viel Zeit, um das zu ändern.“ Ganz abgeschrieben hat sie die Männerwelt aber nicht: „Sollte die Liebe doch noch um die Ecke kommen, werde ich mich sicher nicht verstecken.“ Neben Humor und Intelligenz sollte ein neuer Mann an ihrer Seite Verlässlichkeit mitbringen. Die findet sie nämlich „unglaublich attraktiv“.