Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im „Krone“-Talk

Meis: „Es darf auch mal ein bisschen Botox sein“

Adabei Österreich
23.10.2026 05:40
Moderatorin Sylvie Meis: Seit Jahren steht die 48-Jährige im Rampenlicht.
Moderatorin Sylvie Meis: Seit Jahren steht die 48-Jährige im Rampenlicht.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Im „Krone“-Interview zeigte sich Sylvie Meis von ihrer ganz persönlichen Seite und verriet, wie sie sich mit 48 Jahren jung und fit hält, womit Männer bei ihr punkten können und warum die Liebe derzeit hinten anstehen muss. Denn: Beruflich hat die schöne Niederländerin noch einiges vor.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kleine Frauen ganz groß! Dass an dieser Redewendung durchaus etwas dran ist, beweist Sylvie Meis. Denn mit ihren gerade einmal 1,58 Metern zählt die Moderatorin längst zu den ganz Großen im Showbusiness. Ob Fernsehen, Mode oder Beauty – die gebürtige Niederländerin weiß seit Jahren, wie sie sich erfolgreich in Szene setzt.

Schönheit braucht Zeit
Erst vor wenigen Tagen führte die 48-Jährige durch die Vienna Awards und sah dabei, wie sollte es auch anders sein, phänomenal aus. Wir wollten im „Krone“-Gespräch natürlich wissen, wie viel Zeit sie eigentlich in ihr Aussehen investiert. Bei besonderen Anlässen „sind es rund drei Stunden für das komplette Styling“, verriet sie. Doch damit ist es längst nicht getan, die eigentliche Vorbereitung beginnt natürlich schon „viel früher“ – von der Kleiderauswahl bis zum passenden Schmuck.

In ihr Aussehen investiert Sylvie Meis gerne Zeit und Mühe – und das sieht man ihr auch an.
In ihr Aussehen investiert Sylvie Meis gerne Zeit und Mühe – und das sieht man ihr auch an.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Die täglichen Beautyroutinen und ein wenig Botox
Seit Jahren steht Meis im Rampenlicht und scheint dabei kaum zu altern: „Ich glaube, das größte Schönheitsgeheimnis ist tatsächlich Konsequenz. Ich habe meine täglichen Beauty-Routinen, auf die ich großen Wert lege, und pflege meine Haut wirklich jeden Tag. Dazu gehören auch eine gesunde Lebensweise, ausreichend Schlaf und ein bewusster Umgang mit dem eigenen Körper.“ Also wird medizinisch gar nicht nachgeholfen? „Ich bin da ganz offen: Ab und zu darf es auch mal ein ganz kleines bisschen Botox sein“, sagt sie lachend.

Während Meis in Sachen Schönheit also nichts dem Zufall überlässt, lässt sie es in der Liebe derzeit lieber auf sich zukommen. „2026 ist für mich definitiv ein Business-Jahr und wenn ich auf den Kalender schaue, bleibt nicht mehr viel Zeit, um das zu ändern.“ Ganz abgeschrieben hat sie die Männerwelt aber nicht: „Sollte die Liebe doch noch um die Ecke kommen, werde ich mich sicher nicht verstecken.“ Neben Humor und Intelligenz sollte ein neuer Mann an ihrer Seite Verlässlichkeit mitbringen. Die findet sie nämlich „unglaublich attraktiv“.

Über kleine Beauty-Eingriffe wie Botox spricht die Fußballer-Ex ganz offen.
Über kleine Beauty-Eingriffe wie Botox spricht die Fußballer-Ex ganz offen.(Bild: instagram/Sylvie Meis)

Neue berufliche Herausforderung
Bis dahin konzentriert sich die Blondine aber lieber auf ihre Karriere. Denn neben der Moderation hat sie nun auch die Schauspielerei für sich entdeckt. Ab 6. November ist sie in der neuen Serie „Friesenjunkies“ in der ARD Mediathek zu sehen und übernimmt darin ihre erste Hauptrolle. „Darauf bin ich wirklich stolz. Ich liebe es, mich nach so vielen Jahren im Showbusiness immer wieder neu auszuprobieren.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
23.10.2026 05:40
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Sylvie Meis
BotoxFrauen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.922 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.815 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.150 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Adabei Österreich
Ohne ihren Mark
Vici bei Candle-Light-Dinner mit TV-Star gesichtet
Eis-Greissler-Event
Magier FabFox serviert Süßes und große Pläne
Nächster Wettkampf
Boston ruft: Martina Reuter träumt von „Arnie“
Autsch!
Hochmair stand nach Aufführung ohne Sachen da
Im „Krone“-Talk
Meis: „Es darf auch mal ein bisschen Botox sein“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf