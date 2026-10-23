Meis: „Es darf auch mal ein bisschen Botox sein“

Im „Krone“-Interview zeigte sich Sylvie Meis von ihrer ganz persönlichen Seite und verriet, wie sie sich mit 48 Jahren jung und fit hält, womit Männer bei ihr punkten können und warum die Liebe derzeit hinten anstehen muss. Denn: Beruflich hat die schöne Niederländerin noch einiges vor.
Kleine Frauen ganz groß! Dass an dieser Redewendung durchaus etwas dran ist, beweist Sylvie Meis. Denn mit ihren gerade einmal 1,58 Metern zählt die Moderatorin längst zu den ganz Großen im Showbusiness. Ob Fernsehen, Mode oder Beauty – die gebürtige Niederländerin weiß seit Jahren, wie sie sich erfolgreich in Szene setzt.
Schönheit braucht Zeit
Erst vor wenigen Tagen führte die 48-Jährige durch die Vienna Awards und sah dabei, wie sollte es auch anders sein, phänomenal aus. Wir wollten im „Krone“-Gespräch natürlich wissen, wie viel Zeit sie eigentlich in ihr Aussehen investiert. Bei besonderen Anlässen „sind es rund drei Stunden für das komplette Styling“, verriet sie. Doch damit ist es längst nicht getan, die eigentliche Vorbereitung beginnt natürlich schon „viel früher“ – von der Kleiderauswahl bis zum passenden Schmuck.
Die täglichen Beautyroutinen und ein wenig Botox
Seit Jahren steht Meis im Rampenlicht und scheint dabei kaum zu altern: „Ich glaube, das größte Schönheitsgeheimnis ist tatsächlich Konsequenz. Ich habe meine täglichen Beauty-Routinen, auf die ich großen Wert lege, und pflege meine Haut wirklich jeden Tag. Dazu gehören auch eine gesunde Lebensweise, ausreichend Schlaf und ein bewusster Umgang mit dem eigenen Körper.“ Also wird medizinisch gar nicht nachgeholfen? „Ich bin da ganz offen: Ab und zu darf es auch mal ein ganz kleines bisschen Botox sein“, sagt sie lachend.
Während Meis in Sachen Schönheit also nichts dem Zufall überlässt, lässt sie es in der Liebe derzeit lieber auf sich zukommen. „2026 ist für mich definitiv ein Business-Jahr und wenn ich auf den Kalender schaue, bleibt nicht mehr viel Zeit, um das zu ändern.“ Ganz abgeschrieben hat sie die Männerwelt aber nicht: „Sollte die Liebe doch noch um die Ecke kommen, werde ich mich sicher nicht verstecken.“ Neben Humor und Intelligenz sollte ein neuer Mann an ihrer Seite Verlässlichkeit mitbringen. Die findet sie nämlich „unglaublich attraktiv“.
Neue berufliche Herausforderung
Bis dahin konzentriert sich die Blondine aber lieber auf ihre Karriere. Denn neben der Moderation hat sie nun auch die Schauspielerei für sich entdeckt. Ab 6. November ist sie in der neuen Serie „Friesenjunkies“ in der ARD Mediathek zu sehen und übernimmt darin ihre erste Hauptrolle. „Darauf bin ich wirklich stolz. Ich liebe es, mich nach so vielen Jahren im Showbusiness immer wieder neu auszuprobieren.“
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