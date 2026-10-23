„Ohne den iPod hätte es das iPhone nie gegeben“

Generation Shuffle

Zwei Jahre nach dem ersten iPod startete Apple den iTunes Music Store mit einem Download-Modell, bei dem nicht nur komplette Alben gekauft werden konnten, sondern auch jeder einzelne Song für 99 US- oder Euro-Cent. Das hatte auf Jahre Folgen für das Geschäft der Musikindustrie. Schließlich waren Musik-Käufer oft nur an einigen Liedern interessiert – mussten aber früher gleich ganze Alben oder teure Singles erwerben. Die Verkäufe einzelner Songs explodierten. Das digitale Mixtape wurde mit der Shuffle-Funktion populärer denn je.