Verlag trennt sich nach KI-Vorwürfen von Autor

Das Buch „C‘était ça ou mourir“ (etwa: Das oder sterben) werde nicht nachgedruckt, weitere Werke Oréliens werde der Verlag nicht veröffentlichen, hieß es. Nach Angaben des kanadischen Verlags haben neue Erkenntnisse den Verdacht erhärtet, dass KI am Schreibprozess des Romans beteiligt war. Eine Untersuchung von Arbeitsfassungen habe KI-bezogene Hinweise in den Metadaten einiger Dokumente ergeben. Orélien habe zuvor wiederholt versichert, bei der literarischen Ausarbeitung des Buches keine KI verwendet zu haben.